محاضرة لكارتيرون مع لاعبي الأهلي قبل مران اليوم

عقد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الصباحي اليوم السبت.



وحرص كارتيرون خلال هذه الجلسة على التحدث مع اللاعبين على أهمية مواجهة وفاق سطيف المقبلة، وأبرز نقاط القوة والضعف قبل مواجهة المنافس .



ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب ٨ مايو بالجزائر.