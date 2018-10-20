ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السفير السنغافوري في القاهرة يتفقد دير سانت كاترين

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:03 م
السفير السنغافوري
السفير السنغافوري يزور دير سانت كاترين
محمود نوفل
زار السفير بريمجت سداسيفان سفير سنغافورة بالقاهرة دير سانت كاترين في جنوب سيناء خلال رحلة نظمتها وزارة الآثار المصرية بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك علي هامش ملتقي الأديان الدولي بمدينة سانت كاترين تحت عنوان احتفالية "هنا نصلي معا" التي نظمتها محافظة جنوب سيناء حيث تفقد الدكتور خالد العناني وزير الاثار دير سانت كاترين الاثري بمرافقة مجموعة كبيرة من السفراء و المستشارين الثقافيين لعدد من الدول الاجنبية بجمهورية مصر العربية.

وأوضحت سفارة سنغافورة بالقاهرة في بيان لها اليوم أن دير سانت كاترين يعد أحد المواقع الأثرية التاريخية في العالم حيث تلقي موسى الوصايا العشر بل وكان مركزا للحج الديني لاكثر من 15 قرنا لثلاثة اديان رئيسية - الاسلام واليهودية والمسيحية.

والجدير بالذكر ان وزارة الاثار قامت بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لتوجيه الدعوة الي اصدقائها من السفراء و المستشارين الثقافيين للدول الاجنبية في مصر حيث لبي الدعوة عدد 15 سفيرا من دول كل من أرمينيا و الاْردن و الإمارات العربية و ليتوانيا و المجر و سنغافورا و البرتغال و جنوب كوريا و نائب سفير اليونان و الهجرة و المستشار الثقافي الايطالي و الفرنسي.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. محمد وعبده يتفوقان على الأجانب ويصممان أفضل بدلة غطس في العالم

ترامب: نعتزم طرح أسئلة على مسئولي السعودية بشأن قضية خاشقجي

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

مسئولة التعليم الخاص: أنا في مكتبي بالوزارة.. ولم أترك منصبي

قطر تغرق في شبر مية .. فيديو وصور

هيئة كبار العلماء السعودية تعقب على توجيهات الملك سلمان في قضية خاشقجي

شريهان تبهر جمهورها بجمالها في حفل زفاف شيماء سيف

الأهلي يعلن تفاصيل تعاقد أمبرو الإنجليزية لرعاية ملابس فريق الكرة

وزير الدفاع: الجيش والشرطة سيظلان سدًا منيعًا في مواجهة التحديات ومحاربة قوى التطرف والإرهاب

ريال مدريد يواصل الانهيار في الدوري الإسباني بسقوط مفاجئ أمام ليفانتي

إصابة شقيقين بجروح وحروق في مشاجرة مع آخرين بالشرقية

الصين تعلن نجاح أول إقلاع وهبوط على الماء لأكبر طائرة برمائية في العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة لـ نانسي عجرم خلال إحيائها حفلا في باريس.. صور

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

فيديو

مى حلمى تكشف عن أغنية حفل زفافها على محمد رشاد .. فيديو
أحمد فؤاد سليم: كنت حكمدارا في الجيش أثناء حرب أكتوبر.. فيديو
بدرة: زيادة الاستثمار 24% على عام 2017.. فيديو
الزراعة تكشف تفاصيل جديدة عن إستراتيجية تطوير الثروة السمكية
عميد معهد القلب لـ الفتيات المدخنات: حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟