السفير السنغافوري في القاهرة يتفقد دير سانت كاترين

زار السفير بريمجت سداسيفان سفير سنغافورة بالقاهرة دير سانت كاترين في جنوب سيناء خلال رحلة نظمتها وزارة الآثار المصرية بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.



جاء ذلك علي هامش ملتقي الأديان الدولي بمدينة سانت كاترين تحت عنوان احتفالية "هنا نصلي معا" التي نظمتها محافظة جنوب سيناء حيث تفقد الدكتور خالد العناني وزير الاثار دير سانت كاترين الاثري بمرافقة مجموعة كبيرة من السفراء و المستشارين الثقافيين لعدد من الدول الاجنبية بجمهورية مصر العربية.



وأوضحت سفارة سنغافورة بالقاهرة في بيان لها اليوم أن دير سانت كاترين يعد أحد المواقع الأثرية التاريخية في العالم حيث تلقي موسى الوصايا العشر بل وكان مركزا للحج الديني لاكثر من 15 قرنا لثلاثة اديان رئيسية - الاسلام واليهودية والمسيحية.



والجدير بالذكر ان وزارة الاثار قامت بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لتوجيه الدعوة الي اصدقائها من السفراء و المستشارين الثقافيين للدول الاجنبية في مصر حيث لبي الدعوة عدد 15 سفيرا من دول كل من أرمينيا و الاْردن و الإمارات العربية و ليتوانيا و المجر و سنغافورا و البرتغال و جنوب كوريا و نائب سفير اليونان و الهجرة و المستشار الثقافي الايطالي و الفرنسي.