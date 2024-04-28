الأهلي يتسلّم 46 مليون جنيه من اتحاد الكرة.. اعرف السبب

كشف الإعلامى محمد الليثى تسلّيم مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الماضية مبلغ 950 ألف دولار من إتحاد الكرة المصري عبارة عن مكافآة الفوز ببطولة كأس مصر الأخيرة التي أقيمت بالسعودية.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت آف إم عبر موجات 93.7 قائلا "حصل الأهلي على 950 ألف دولار تم إيداعها في خزينة النادي من ضمنها 50 ألف دولار حصل عليها امام عاشور لاعب الفريق وهي جائزة أفضل لاعب في المباراة والتي تم توزيعها على جميع لاعبي الفريق.

وفاز الأهلي على الزمالك بثنائية نظيفة في نهائي كأس مصر الشهر الماضي بالسعودية.