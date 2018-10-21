اليوم.. أولى جلسات محاكمة قاتل طفليه بالدقهلية

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، أولى جلسات محاكمة محمود نظمي، والمتهم بقتل نجليه "ريان ومحمد" غرقًا، حيث ألقى بهما من أعلى كوبري فارسكور واحدا تلو الآخر وأدعى كذبًا اختطافهما خلال قضائهما معه نزهة بملاهي ميت سلسيل.



وكانت نيابة شمال الدقهلية، قد تقدمت بطلب إحالة في القضيتين رقمي 1483 لسنة 2018 إداري مركز ميت سلسيل، و4521 لسنة 2018 إداري مركز فارسكور بتهمة القتل العمد وهو ما أقره مكتب النائب العام بإحالته لمحاكمة عاجلة.



وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل عمد نجليه "ريان" و"محمد" مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على التخلص منهما وتحين الفرصة، لذلك فاقتادهما بالسيارة إلى مكان الواقعة أعلى كوبري فارسكور، وألقي بهما من أعلى الكوبري بمجرى النيل فسقط به حتى لقي حتفهما غرقا بالتحقيقات.



واعترف المتهم بقتل نجليه، تفصيليا وقرر المحامي العام إحالته للجنايات إثر خلافات زوجية وأسرية وتعثره المالي، حيث أنفق مبالغ باهظة على المخدرات والنساء، وشعر ان طفليه سيعانيان من سوء سمعة والدهما فقرر التخلص منهما حتى لا يكون عارا عليهما.