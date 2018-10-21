آخر ظهور لـ جمال خاشقجي مع خطيبته قبل دخوله القنصلية السعودية .. صور

تناقلت وسائل إعلام تركية صورا حديثة لآخر ظهور للكاتب السعودي جمال خاشقجي من أمام مبنى القنصلية السعودية في أنقرة.



ويظهر خاشقجي في الصور عند البوابة الأمنية للقنصلية، أثناء سيره باتجاه باب القنصلية، كما تظهر خطيبته التركية، خديجة جنكيز، خارج الحاجز الأمني للقنصلية.



وكانت القنصلية السعودية قد أفرجت في السابق عن مقطع فيديو لخاشقجي أثناء دخوله إلى المبنى.



وتجري المملكة العربية السعودية، بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز تحقيقات مع 18 شخصا، للوقوف على تفاصيل وحقيقة مقتل الكاتب السعودي، فيما أعلن المدعي العام السعودي أن خاشقجي توفى إثر شجار مع بعض الأفراد داخل القنصلية.



