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حوادث

اصابة 12 طالبا عقرهم كلب ضال بالخانكة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:53 م
صورة أرشيفية - كلب
صورة أرشيفية - كلب ضال
إبراهيم الهوارى
أصيب 12 من طلاب الفترة الثانية بمدرسة النبراوي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الخانكة التعليمية بالقليوبية اثر قيام كلب ضال بعقرهم وتم نقلهم إلى مستشفى الخانكة المركزي.

تلقى طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بلاغا من إدارة الخانكة التعليمية بعقر كلب ضال لـ١٢ طالبا من طلاب الفترة المسائية بمدرسة النبراوي للتعليم الأساسى بأبو زعبل في أثناء استعدادهم للدخول إلى المدرسة عقب انتهاء الفترة الصباحية وتم تحويلهم إلى مستشفى الخانكة المركزي

وأكد وكيل الوزارة استقرار حالة الطلاب بالمستشفى مشيرا إلى تحرير محضر إثبات حالة داخل قسم الشرطة بالإضافة إلى إحالة الأمر للشئون القانونية.
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