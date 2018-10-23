محافظ الشرقية يتابع نسب توصيل الغاز الطبيعى بمركز ‏أبو كبير

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال حفر ‏وتوصيل الغاز الطبيعى بمركز ومدينة أبو كبير.



وشدد المحافظ على رؤساء المراكز بضرورة تذليل جميع العقبات أمام تنفيذ الأعمال طبقًا للتوقيتات المحددة لنهو الأعمال بالمشروع باعتباره ‏مصدرا نظيف للطاقة يُقَدم للمواطن بشكل حضاري ولائق وبسعر مناسب لتخفيف الأعباء التى ‏يتحملها المواطنون من استغلال بائعى أسطوانات البوتاجاز والمتاجرة بها فى السوق ‏السوداء. ‏



وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن ضرورة توعية المواطنين بأهمية التعاقد بمشروع ‏الغاز الطبيعى بنظام القسط الشهرى من خلال وضع لافتات وإعلانات بالشوارع والمناطق ‏الحيوية بالمدن موضحًا بها عناوين شركات الغاز وأرقام هواتفهم وشروط ونظام التعاقد ‏الميسر تشجيعًا للمواطنين على الاشتراك والحصول على خدمة الغاز الطبيعى.‏



ومن جانبه فقد أوضح رئيس مركز ومدينة أبو كبير أن هناك 5 الآف و767 عميلا قاموا بالتعاقد مع شركة ‏الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم، كما أنه تم الانتهاء من أعمال التركيبات الخارجية ‏والداخلية للعملاء المنزليين بإجمالى 3 آلاف و523 عميلا بالإضافة إلى 250 عميلا تم ‏توصيل الخدمة لهم ومن المتوقع أن يصل عدد المشتركين للحصول على خدمة الغاز ‏الطبيعى إلى 35 ألف عميل.