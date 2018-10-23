محافظ الشرقية يتابع نسب توصيل الغاز الطبيعى بمركز ‏أبو كبير

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى بمركز ومدينة أبو كبير.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز بضرورة تذليل جميع العقبات أمام تنفيذ الأعمال طبقًا للتوقيتات المحددة لنهو الأعمال بالمشروع باعتباره مصدرا نظيف للطاقة يُقَدم للمواطن بشكل حضاري ولائق وبسعر مناسب لتخفيف الأعباء التى يتحملها المواطنون من استغلال بائعى أسطوانات البوتاجاز والمتاجرة بها فى السوق السوداء.
وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن ضرورة توعية المواطنين بأهمية التعاقد بمشروع الغاز الطبيعى بنظام القسط الشهرى من خلال وضع لافتات وإعلانات بالشوارع والمناطق الحيوية بالمدن موضحًا بها عناوين شركات الغاز وأرقام هواتفهم وشروط ونظام التعاقد الميسر تشجيعًا للمواطنين على الاشتراك والحصول على خدمة الغاز الطبيعى.
ومن جانبه فقد أوضح رئيس مركز ومدينة أبو كبير أن هناك 5 الآف و767 عميلا قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم، كما أنه تم الانتهاء من أعمال التركيبات الخارجية والداخلية للعملاء المنزليين بإجمالى 3 آلاف و523 عميلا بالإضافة إلى 250 عميلا تم توصيل الخدمة لهم ومن المتوقع أن يصل عدد المشتركين للحصول على خدمة الغاز الطبيعى إلى 35 ألف عميل.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز بضرورة تذليل جميع العقبات أمام تنفيذ الأعمال طبقًا للتوقيتات المحددة لنهو الأعمال بالمشروع باعتباره مصدرا نظيف للطاقة يُقَدم للمواطن بشكل حضاري ولائق وبسعر مناسب لتخفيف الأعباء التى يتحملها المواطنون من استغلال بائعى أسطوانات البوتاجاز والمتاجرة بها فى السوق السوداء.
وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن ضرورة توعية المواطنين بأهمية التعاقد بمشروع الغاز الطبيعى بنظام القسط الشهرى من خلال وضع لافتات وإعلانات بالشوارع والمناطق الحيوية بالمدن موضحًا بها عناوين شركات الغاز وأرقام هواتفهم وشروط ونظام التعاقد الميسر تشجيعًا للمواطنين على الاشتراك والحصول على خدمة الغاز الطبيعى.
ومن جانبه فقد أوضح رئيس مركز ومدينة أبو كبير أن هناك 5 الآف و767 عميلا قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم، كما أنه تم الانتهاء من أعمال التركيبات الخارجية والداخلية للعملاء المنزليين بإجمالى 3 آلاف و523 عميلا بالإضافة إلى 250 عميلا تم توصيل الخدمة لهم ومن المتوقع أن يصل عدد المشتركين للحصول على خدمة الغاز الطبيعى إلى 35 ألف عميل.