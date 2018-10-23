ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الشرقية يتابع نسب توصيل الغاز الطبيعى بمركز ‏أبو كبير

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:21 ص
أعمال توصيل الغاز
أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمركز ‏أبو كبير
محمد الطحاوي
تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال حفر ‏وتوصيل الغاز الطبيعى بمركز ومدينة أبو كبير.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز بضرورة تذليل جميع العقبات أمام تنفيذ الأعمال طبقًا للتوقيتات المحددة لنهو الأعمال بالمشروع باعتباره ‏مصدرا نظيف للطاقة يُقَدم للمواطن بشكل حضاري ولائق وبسعر مناسب لتخفيف الأعباء التى ‏يتحملها المواطنون من استغلال بائعى أسطوانات البوتاجاز والمتاجرة بها فى السوق ‏السوداء. ‏

وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن ضرورة توعية المواطنين بأهمية التعاقد بمشروع ‏الغاز الطبيعى بنظام القسط الشهرى من خلال وضع لافتات وإعلانات بالشوارع والمناطق ‏الحيوية بالمدن موضحًا بها عناوين شركات الغاز وأرقام هواتفهم وشروط ونظام التعاقد ‏الميسر تشجيعًا للمواطنين على الاشتراك والحصول على خدمة الغاز الطبيعى.‏

ومن جانبه فقد أوضح رئيس مركز ومدينة أبو كبير أن هناك 5 الآف و767 عميلا قاموا بالتعاقد مع شركة ‏الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم، كما أنه تم الانتهاء من أعمال التركيبات الخارجية ‏والداخلية للعملاء المنزليين بإجمالى 3 آلاف و523 عميلا بالإضافة إلى 250 عميلا تم ‏توصيل الخدمة لهم ومن المتوقع أن يصل عدد المشتركين للحصول على خدمة الغاز ‏الطبيعى إلى 35 ألف عميل.
loading...

ترشيحاتنا

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين أشقاء وأولادهم لخلافات على الميراث بالشرقية

السعودية تحذر من تقلبات جوية من الثلاثاء وحتى الجمعة

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في كأس مصر والقنوات الناقلة

شاهد.. عقبات تواجه قطر في استضافة كأس العالم المقبل

يا محمد انزل البلد أبوك لقى 5 كيلو بطاطس ومحتاجين حد أمين يحمرهم.. الأسعار لم تفسد روح المصريين

محمد رشاد يرد بقسوة على ريهام سعيد لنشرها خبر إصابة مي حلمي بجلطة

البيت الأبيض: 10 مشتبهين بالإرهاب يحاولون التسلل عبر الحدود الأمريكية يوميا

من آخت آتون لـ مرسى تل العمارنة.. حكاية مقصد سياحي عالمي بالمنيا

تفاصيل.. إبرام 8 اتفاقيات بين إسرائيل والصين

الغندور حكما لمباراة الزمالك والإنتاج وعادل للمقاولون والإسماعيلى

أسباب المرض المصابة به مي حلمي بعد إلغاء حفل زفافها

أستاذ مسالك يوضح كيفية علاج اضطرابات التبول وآلام الحوض والمثانة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

الشيخ ومفيد والدرندلي وبكري وبيبو ونجوم الفن بمؤتمر تحدي التغيير‎.. صور

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
الأرصاد: سقوط أمطار خلال ساعات على السواحل الشمالية.. فيديو
شاهد.. أهالي ترسا يشكون من نزع ملكية منازلهم دون تعويض
هذا الصباح يبرز تقرير صدى البلد حول أهالي ترسا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟