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شاهد.. مفاجأة كارثية حول واقعة التحرش بفتاة داخل أحد المستشفيات

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:46 م
صدى البلد
شيماء مجدى
قالت الدكتورة أمل فهمى المدير التنفيذى لمركز تدوين للدراسات الاجتماعية، إنه تم تقديم بلاغ من قبل أخو الضحية والتى تم التحرش بها داخل أحد المستشفيات من قبل أحد الممرضين وذلك بعد تقديمه بلاغ للنيابة.

وأضافت "فهمي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام بنات" والمذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الثلاثاء، أن كاميرات المراقبة توضح الواقعة، مناشدة بتشديد الرقابة على المستشفيات.

وأشارت المدير التنفيذى لمركز تدوين للدراسات الاجتماعية" إلى أنه خلال عام 2016 تم ضبط واقعة تحرش بنفس المستشفى من خلال تحرش من ممرض بطبيبة وتم إثارة الموضوع بمواقع التواصل الاجتماعى والإعلامية.

ونوهت إلى أنه لابد من الفصل بين الجنسين فى المستشفيات من حيثُ المرضى والممرضين والممرضات، متابعة: "أكيد دى مش أول واقعة تحرش ليه فى المستشفى".
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