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حوادث

بالأسماء.. السماح لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:51 ص
تنفيذ منح الجنسيات
تنفيذ منح الجنسيات
نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن السماح لـ21 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

جاء القرار بعد الاطلاع على مواد القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة، بالسماح 21 مواطنًا أولهم، محمد السيد حسن السيد، وأخرهم، محسن صلاح البهي حسن، المدرج اسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

بالأسماء.. السماح لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية
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