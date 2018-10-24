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أخبار البلد

أسقف شمال الجيزة يلقى كلمة ترحيب بالبابا تواضروس.. صور

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:12 م
صدى البلد
مايكل سمير
القي الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة كلمه ترحيب بقداسة البابا في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي أقيم بمطرانية شمال الجيزة اليوم

وجاءت نص الكلمه :"رتبت كنيستنا المقدسة أن يقرأ فصل الإنجيل من بشارة معلمنا مار يوحنا إصحاح ١٠ (يتحدث عن الراعي الصالح) يوم رسامة الأب البطريرك.

وتابع : يسوع المسيح هو الراعي الأعظم وبتدبيره أثبت أنه يرعى شعبه حيث يقول سفر إرميا اصحاح ٣ "أعطيكم رعاة حسب قلبي" مؤكدا نحن نرى ونشعر بأبوة ورعاية الله لنا من خلال هؤلاء الرعاة.

وأضاف اسقف شمال الجيزة أبوة قداستكم وبذلكم نراها فنفرح ونشكر الله ونمجده علي هذه العطية.
ومعني تواضروس عطية الله فبرغم من أن سيدنا لسه راجع من عدة أيام من زيارته لأبنائه في أمريكا وبذل فيها جهدًا كبيرًا جدًا ليطمئن ويدبر ويفرح قلوب أبنائه هناك، إلا إنه بأبوة لم يحرم أبناءه شعب إيبارشية شمال الجيزة من تحقيق أشواقهم في نوال بركتهم.


أسقف شمال الجيزة يلقى كلمة ترحيب بالبابا تواضروس.. صور
أسقف شمال الجيزة يلقى كلمة ترحيب بالبابا تواضروس.. صور
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