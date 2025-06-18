قرار عاجل بشأن سائق تعدى على رجل مرور بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز سائق سيارة ٢٤ ساعة على ذمة التحريات في اتهامه بالتعدي على رجل مرور أثناء تأدية عمله.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على أحد رجال المرور بمحافظة الجيزة.

وتبين من خلال الفحص والتحريات أن الواقعة حدثت أثناء قيام رجل المرور باتخاذ إجراء قانوني تجاه سيارة متوقفة بشكل مخالف ضمن مخالفة "انتظار خاطئ"، حيث أبدى قائد السيارة اعتراضه بصورة عدوانية وصلت إلى الاعتداء على رجل المرور خلال تأديته لواجبه.

وألقى رجال الشرطة، القبض على المتهم في حينه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، بما يضمن احترام القانون وهيبة الدولة.