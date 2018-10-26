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رياضة

إبراهيم حسن: المصري خرج من الكونفدرالية مرفوع الرأس

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
نور عادل
قال إبراهيم حسن، مدير الكرة لفريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي، إن الفريق خرج من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وهو مرفوع الرأس.

وأضاف إبراهيم حسن عبر مداخلة هاتفية عبر برنامج الماتش المذاع عبر فضائية صدى البلد الذي يقدمه الإعلامي زكريا ناصف، أن المدير الفني حسام حسن اجتمع باللاعبين وطالبهم بطي صفحة الخروج من كأس الكونفدرالية والتركيز فيما هو قادم.

وتابع: "النادي المصري هو الفريق الوحيد الذي تأهل إلي نصف نهائي الكونفدرالية، بعد أن خاض مباراتين في الدور التمهيدي بالبطولة مع فرق تأتي من الأدوار المتقدمة وهذا أمر يحسب لصالح فريق المصري".

واختتم: "النادي المصري خرج من البطولة الإفريقية مرفوع الرأس وسيبدأ في التركيز على المباريات والمسابقات المتبقية".

كان فريق المصري، ودع منافسات الكونفدرالية بعدما تعرض للهزيمة على يد فيتا كلوب بأربعة أهداف نظيفة دون رد في منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
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