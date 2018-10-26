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ياسمين الخطيب: تلقيت تهديدات ومطاردات عبر فيسبوك.. فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:54 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
كشفت الكاتبة ياسمين الخطيب، أنها تلقت سيلا من التهديدات والمطاردات عبر السوشيال ميديا كونها شخصية مشهورة ويسعى الجميع وراءها.

وطالبت ياسمين الخطيب، خلال لقائها مع الإعلامية هبة الأباصيري، ببرنامج «الوتر» على فضائية صدى البلد، أن يتم ربط صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالرقم القومي لكل شخص حتى يتم تفادي مشكلة الحسابات الوهمية.

وأضافت ياسمين الخطيب أن الاستخدام الحالي لـ «فيسبوك»، خاطئ، موضحة أن 99.9% من مشاكله تأتي عبر الحسابات المزيفة.
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