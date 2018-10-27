أبو شقة: الوفد يجهز مشروع قانون لمواجهة الغلاء وفوضى الشارع.. صور

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيتقدم من خلال هيئته البرلمانية بمشروع قانون للتصدي لغلاء الأسعار وتنظيم الفوضى فى الشارع والمرور ومخالفات المباني فى المحليات، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى.





وأكد "أبو شقة" خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى بحزب الوفد، أن الحزب سيكون من أقوى الأحزاب التى ستلعب دورًا سياسيًا قويًا خلال الفترة المقبلة وسيشكل معادلة صعبة فى الحياة السياسية المصرية.



