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حوادث

ضبط موظف بشركة بترول محكوم عليه بـ 39 سنة سجن

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:38 ص
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص محكوم عليه هارب من تنفيذ أحكام قضائية بإجمالى عقوبات بلغت 39 سنة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام مفادها هروب المحكوم عليه أحمد. س.أ – 46 سنة ، موظف بإحدى شركات الخدمات البترولية- ومقيم بحى السفارات بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة والصادر ضده 78 حكما جزئيا فى قضية "تبديد" بإجمالى عقوبات بلغت 39 سنة، وقيمة الكفالات (34500) جنيه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تحديد مكان إختباء المحكوم عليه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرةـ وبإستهدافه أمكن ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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