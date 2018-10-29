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رياضة

اليوم.. أجيرى يعلن قائمة المحليين لمواجهتي تونس والإمارات

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 12:01 م
أجيرى
أجيرى
عمرو الحلوانى - نور عادل
يعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى قائمة اللاعبين المحليين، استعدادًا لخوض مباراة تونس في إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

كما ستخوض القائمة التى سيعلن عنها اجيرى مباراة الإمارات الودية المقرر إقامتها الشهر المقبل.

وكان أجيرى ضم 11 لاعبا محترفا للمباراتين وهم ‏أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمود حسن (تريزيجيه) (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (باوك اليوناني)، محمد عواد (الوحدة السعودي)، سام مرسي (ويجان أتلتيك الإنجليزي)، حسين الشحات (العين الإماراتي)، علي غزال (فانكوفر الكندي)، عمرو طارق (أورلاندو سيتي الأمريكي).
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