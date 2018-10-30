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حوادث

سقوط تشكيل عصابى للاتجار فى الهيروين بشبرا الخيمة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى مخدر الهيروين بمنطقة قسم ثانى شبرا الخيمة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، مفادها قيام "كورلس ج ت" و"محمود م ر" و"يوسف م ى" عاطلين بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين وتبين تكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار فى المخدرات وضبط بحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 60 جراما ومبلغ 500 جنيه و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
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