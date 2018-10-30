محمد صلاح مرشح لأفضل لاعب في ليفربول لشهر أكتوبر

دخل المحترف الدولي المصري محمد صلاح،لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في منافسة شرسة مع زملائه وذلك بعدما تواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بالفريق.



ونشرت الصفحة الرسمية لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر للتصويت لاختيار لاعبها المفضل خلال الشهر الجاري، بعد خوض خمس مباريات ببطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا.



وينافس الفرعون 17 لاعبًا على الجائزة شاركوا على مدار الشهر أبرزهم ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وشيردان شاكيري وأليسون بيكر.