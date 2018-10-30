ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد صلاح مرشح لأفضل لاعب في ليفربول لشهر أكتوبر

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:56 م
صدى البلد
نور عادل
دخل المحترف الدولي المصري محمد صلاح،لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في منافسة شرسة مع زملائه وذلك بعدما تواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بالفريق.

ونشرت الصفحة الرسمية لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر للتصويت لاختيار لاعبها المفضل خلال الشهر الجاري، بعد خوض خمس مباريات ببطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وينافس الفرعون 17 لاعبًا على الجائزة شاركوا على مدار الشهر أبرزهم ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وشيردان شاكيري وأليسون بيكر.
loading...

ترشيحاتنا

مي حلمي تعلن عن خبر جديد: مين هيقول مبروك؟

محمد صلاح مرشح لأفضل لاعب في ليفربول لشهر أكتوبر

حكم دخول الحمام بسلسلة مكتوب عليها لفظ الجلالة.. فيديو

مشادة بين أبوريدة ورئيس طنطا بالجمعية العمومية للجبلاية

كارثة من نوع خاص بالهند.. التلوث يصل إلى حد الخطر في دلهي ..فيديو

شاهد.. فيديو جديد يرصد لحظة سقوط طائرة مالك نادي ليستر سيتي

بريانكا شوبرا تقيم ليلة حنة على الطريقة الهندية قبل زواجها ..صور

شاهد.. أمطار تغرق فينيسيا الإيطالية وتؤدي لهروب السائحين

طالب يعتدى على مدرسه بسبب تعنيفه لعدم التزامه بحضور الطابور

5 خدع للحفاظ على صابون الأطباق من الانتهاء وغسل كمية أكبر من الأواني

محمد رشاد يستعد لطرح أغنية إحساسى

الشرطة الإسرائيلية تستخدم سلاحا جديدا ضد الفلسطينيين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

وزير النقل يجتمع مع رئيس إيرماس لدعم السكة الحديد.. صور

ريم البارودي تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة جديدة.. صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

فيديو

رئيس جنوب أفريقيا يدعو للاستثمار في القارة الأفريقية.. فيديو
شاهد.. سعوديون يحتفلون بالـ هالووين في الرياض
نيللى كريم تكشف حقيقة زواجها من أحد أصدقائها..فيديو
شاهد.. إعصار يدمر أسقف المنازل وأعمدة الإنارة في الفلبين
شاهد.. إندونيسيا تبحث تحت الماء عن ضحايا الطائرة المنكوبة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟