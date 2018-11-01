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أخبار البلد

أبو مازن يشارك في منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس السيسي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:24 ص
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
محمد مجدي
أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك على رأس وفد رفيع المستوى في افتتاح منتدى شباب العالم، الذي يعقد للسنة الثانية في مدينة شرم الشيخ، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار السفير دياب اللوح إلى وصول الرئيس محمود عباس ظهر يوم غد الجمعة الثاني من نوفمبر، وأن الترتيبات جارية لعقد لقاء بين الزعيمين، للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا على دوام وعمق التعاون والتباحث بين القيادتين في جميع التطورات السياسية والميدانية.
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