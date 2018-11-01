البيئة: خطة لمواجهة السحابة السوداء وتلوث الهواء بـ 6 محافظات



- الخط الساخن لوزارة البيئة على الرقم 19808

- خدمة الواتس آب على رقم 01222693333

- لتقدم بالشكوى بمقر وزارة البيئة بالمعادى

- تقديم الشكوى عبر خدمة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16538

نظمت وزارة البيئة احتفالية ختام نتائج إجراءات الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء "2018"جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء والمحافظين المعنيين، بالإضافة إلي الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات باحد فنادق القاهرة.ووضعت وزارة البيئة خطة لعام 2018 للسيطرة ومواجهة ظاهرة نوبات تلوث الهواء في محافظات المنظومة "القليوبية – الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ" ، حيث ترتكز على عدة محاور بدأت بجمع وكبس وتدوير أكبر قدر من قش الأرز حيث يعتمد هذا المحور على زيادة كميات الجمع والتدوير للوصول للمستهدف تدويره، بالإضافة إلى زيادة أعداد المعدات والمواقع والمحاور التفتيشية مع الإستمرار في آليات التمويل.وقامت وزارة البيئة بتنظيم عدد من البرامج البيئية التوعوية بالإضافة إلي تدريب المزاعين على كيفية تدوير قش الأرز وتنفيذ ندوات لتعريفهم بالمخاطر الناتجة عن الحرق والفوائد التى تعود علي البيئة والإنسان والحيوان من تدويره والإستفادة منه.وقدمت الوزارة دعما نقديا مقداره 50 جنيها لكل طن يتم تجميعه بدون معدات بالإضافة إلي خفض الانبعاثات والأدخنة من المصادر الأخرى، كما يتضمن هذا المحور السيطرة على المقالب العمومية والعشوائية وتوفير معدات دائمة للحد من الحرق المكشوف والعمل على التحكم في الإشتعال الذاتي لتلك المقالب وذلك بالتنسيق مع الحماية المدنية للسيطرة الفورية على الإشتعالات التى قد تنشب، كما يتم تنفيذ حملات متابعة ليلية لمواقع التراكمات والحرق المكشوف بالتنسيق مع شرطة البيئة والأجهزة المعنية بالمحافظات.علاوة على توفير نقاط ثابتة للشرطة داخل مواقع المقالب والمدافن الصحية . كما يتضمن هذا المحور إجراءات للحد من عوادم السيارات عن طريق فحصها من خلال تنفيذ حملات مرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بكل محافظة يتم خلالها فحص عادم المركبات "أتوبيسات- سيارات" ويتم توقيع غرامات على المركبات غير المطابقة.ويشمل المحور كذلك التفتيش على المنشآت الصناعية الملوثة كمكامير الفحم ومصانع الطوب والشركات والمصانع الكبرى والمتوسطة والصغيرة لإلزام الشركات بتوفيق أوضاعها والعمل على الحد من الملوثات الناتجة منها وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من لم يوفق أوضاعه.وتستخدم وزارة البيئة آليات تكنولوجية لمواجهة نوبات تلوث الهواء كالأقمار الصناعية وأنظمة الإنذار المبكر والتى تقوم بتقديم تنبؤات عن الحالة المتوقعة لتلوث الهواء عن الثلاث أيام القادمة، بالإضافة إلى تحديد الأماكن الأكثر تأثيرا ًعلى جودة هواء القاهرة طبقًا لمسارات كتل الرياح المتوقعة، بالإضافة إلى شبكة الرصد البيئى لنوعية الهواء والانبعاثات الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية التى يتم من خلالها تحويل البيانات الوصفية إلي خرائط لموقف التعامل مع قش الأرز فى المحافظات، خطوط السير لحملات التفتيش، خراط لمواقع التجميع بمنظومة قش الأرز، بالإضافة إلى خرائط لأماكن حرائق قش الأرز، علاوة على نظام تتبع السيارات الذى يساهم فى تسهيل تحديد مواقعها ومتابعة سيرها مما يساعد على إعادة توزيعها طبقًا للمتغيرات التى قد تطرأ مما يسهم فى سرعة توجيهها إلى أماكن الحرق من خلال غرفة العمليات المركزية.كما يتضمن محور إحكام الرقابة والرصد خدمة المواطنين ، حيث وفرت وزارة البيئة مجموعة من الوسائل شكوى وبلاغات المواطنين منها: