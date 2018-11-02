التواصل السياسي بالوفد: مؤتمرات الشباب تجربة مميزة وغير مسبوقة

قال أحمد إبراهيم، مسئول التواصل السياسي لشباب حزب الوفد، وممثل الحزب في تنسيقية شباب الأحزاب، وأحد المشاركين في منتدى شباب العالم في نسخته الثانية نوفمبر 2018، إن تجربة مؤتمرات الشباب منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، تُعد تجربة مميزة وغير مسبوقة.



وأكد إبراهيم، أن منتدى شباب العالم والذى يبدأ غدا السبت بمدينة شرم الشيخ يؤكد أن مصر دولة لديها رؤية شابة تحمى وتقدم الشباب المصرى والعالمى من خلال الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المختلفة.



وأضاف فى بيان، أن لأول مرة نشاهد رئيس الجمهورية وهو يجلس وبجانبه كبار المسئولين فى الدولة ومن حولهم شباب يتناقش بكل حرية ويعبر عن آماله وطموحاته، والرئيس يستمع ويشرح ويستقبل ملاحظات الشباب ويجيب عن كل أسئلتهم بمنتهى الشفافية والبساطة، ليؤكد أن الشباب هم الثروة الحقيقة وأمل الوطن فى مستقبل أفضل.



وأكد "إبراهيم"، أن مصر تعمل على فتح منصات عالمية جديدة ومختلفة للشباب المصرى وشباب العالم ليعبر عن نفسه وبذلك تحولت شرم الشيخ إلى منصة عالمية للشباب من جميع أنحاء العالم لمناقشة جميع القضايا المهمة، وتتميز هذه المنصات بأن الحوارات يديرها ويتحدث فيها الشباب ويضع توصياتها الشباب.



وافتتح المنتدى أعماله اليوم الجمعة بفعاليات ورش عمل عن أجندة 2063 – أفريقيا التي نريدها، وورشة بعنوان تمكين ذوي الإعاقة، وافتتاح مسرح شباب العالم.



وتنطلق أعمال منتدى شباب العالم، فى مدينة السلام شرم الشيخ للعام الثانى على التوالى فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018، ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من 5000 شاب وشابة من دول العالم، من 145 دولة مختلفة، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.