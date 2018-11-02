ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

التواصل السياسي بالوفد: مؤتمرات الشباب تجربة مميزة وغير مسبوقة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:30 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
قال أحمد إبراهيم، مسئول التواصل السياسي لشباب حزب الوفد، وممثل الحزب في تنسيقية شباب الأحزاب، وأحد المشاركين في منتدى شباب العالم في نسخته الثانية نوفمبر 2018، إن تجربة مؤتمرات الشباب منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، تُعد تجربة مميزة وغير مسبوقة.

وأكد إبراهيم، أن منتدى شباب العالم والذى يبدأ غدا السبت بمدينة شرم الشيخ يؤكد أن مصر دولة لديها رؤية شابة تحمى وتقدم الشباب المصرى والعالمى من خلال الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المختلفة.

وأضاف فى بيان، أن لأول مرة نشاهد رئيس الجمهورية وهو يجلس وبجانبه كبار المسئولين فى الدولة ومن حولهم شباب يتناقش بكل حرية ويعبر عن آماله وطموحاته، والرئيس يستمع ويشرح ويستقبل ملاحظات الشباب ويجيب عن كل أسئلتهم بمنتهى الشفافية والبساطة، ليؤكد أن الشباب هم الثروة الحقيقة وأمل الوطن فى مستقبل أفضل.

وأكد "إبراهيم"، أن مصر تعمل على فتح منصات عالمية جديدة ومختلفة للشباب المصرى وشباب العالم ليعبر عن نفسه وبذلك تحولت شرم الشيخ إلى منصة عالمية للشباب من جميع أنحاء العالم لمناقشة جميع القضايا المهمة، وتتميز هذه المنصات بأن الحوارات يديرها ويتحدث فيها الشباب ويضع توصياتها الشباب.

وافتتح المنتدى أعماله اليوم الجمعة بفعاليات ورش عمل عن أجندة 2063 – أفريقيا التي نريدها، وورشة بعنوان تمكين ذوي الإعاقة، وافتتاح مسرح شباب العالم.

وتنطلق أعمال منتدى شباب العالم، فى مدينة السلام شرم الشيخ للعام الثانى على التوالى فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018، ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من 5000 شاب وشابة من دول العالم، من 145 دولة مختلفة، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
loading...

ترشيحاتنا

تركيا ترد على واشنطن بالمثل وترفع العقوبات عن مسئولين أمريكيين

توفيق عكاشة يكشف عن مرضه الخطير على الهواء .. فيديو

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

خالد بيومي: مبروك للأهلي وجماهيره العظيمة

والد الدرة: إسرائيل ادعت أن استشهاد ابني مفبركا.. فيديو

بيراميدز يهزم الاتحاد بثلاثية في أول ظهور مع حسام حسن.. فيديو

هاني الناظر يحذر من عادات خطيرة تصيبك بالسرطان

الخارجية الكويتية تدين حادث المنيا: ندعم جهود مصر في مواجهة الإرهاب

الأهلي والترجي.. الجماهير التونسية تفجر أزمة في استاد برج العرب

السيسي: الشر والخراب عمرهم ما يهزموا المحبة والسلام.. فيديو

تركيا تنقلب على إيران خوفا من عقوبات ترامب

مجلس المصري يجتمع باللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة الاسماعيلي..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

فيديو

والد الدرة: نثمن مجهودات الرئيس السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.. فيديو
والد الدرة: إسرائيل ادعت أن استشهاد ابني مفبركا.. فيديو
مصور استشهاد محمد الدرة: لحظة كانت صعبة وهزت العالم.. فيديو
الأهلي يقترب من اللقب الأفريقي بالفوز على الترجي بثلاثية.. فيديو
السيسي: الشر والخراب عمرهم ما يهزموا المحبة والسلام.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟