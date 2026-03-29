موسكو: الهجوم الأمريكي على إيران ينذر بتداعيات طويلة الأمد على العالم

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) إن الهجوم الأمريكي على إيران قد يترتب عليه تداعيات خطيرة وطويلة الأمد على العالم.

وأشارت موسكو إلى أن التطورات في منطقة الخليج تعكس، بحسب وزارة الخارجية الروسية، أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يسهم في زيادة التوترات بدلاً من احتوائها، محذرة من استمرار التصعيد.

كما أعربت الخارجية الروسية عن قلقها من تقارير تتحدث عن استعدادات عسكرية محتملة، بينها ما يثار بشأن عملية في جزيرة خارك الإيرانية، مؤكدة أملها في أن تبقى هذه الأنباء في إطار التكهنات.

وفي سياق متصل، وجهت روسيا انتقادات للدعوات الأمريكية الموجهة لإيران للدخول في محادثات، مشيرة إلى احتمال استخدامها كغطاء لأهداف أخرى. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن التصعيد الأخير جاء في وقت كانت فيه المحادثات النووية قائمة، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات حول نوايا واشنطن.

وأضافت زاخاروفا أن توظيف المسارات الدبلوماسية كستار للاستعدادات العسكرية يضر بمصداقية الدبلوماسية، لافتة إلى أن مسار الأحداث الحالي لا يسير وفق ما كان مخططاً له.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لم تتلق أي معلومات رسمية من طهران بشأن مقترح أمريكي يتضمن خطة من 15 بنداً لوقف الحرب، مشيراً إلى أن الكرملين لا يستطيع تقييم صحة التقارير الإعلامية المتداولة حول هذا المقترح.