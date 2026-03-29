ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 72,278 شهيدا منذ بدء العدوان

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,278 شهيداً، و172,013 مصاباً، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 10 شهداء و18 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، قد ارتفع إلى 702 شهيد، وإجمالي الإصابات إلى 1,913 إصابة، فيما جرى انتشال 756 جثماناً.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه لا يزال عدداً من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.