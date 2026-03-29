رئيس النواب: نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة

أكد هشام بدوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، ضرورة توحيد الصف العربي والوقوف خلف القيادة السياسية المصرية في مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية، مشددًا على دعم الجهود الرامية لحماية الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأشار بدوي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الدول العربية وتوحيد المواقف، لافتًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودًا كبيرة للخروج بالأمة العربية من الأزمات الراهنة ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد

وشدد رئيس مجلس النواب على دعم الأشقاء العرب بشكل غير مشروط، مع إدانة أي اعتداءات أو تصعيد غير مبرر يهدد الأمن والاستقرار، مؤكداً أن الدول العربية مرتبطة بمصير واحد وروابط تاريخية راسخة، داعيًا الله أن يكلل جهود القيادة السياسية بالنجاح لتحقيق الأمن والسلام للأمة العربية.