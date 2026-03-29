برلمانية: بيان مجلسي النواب والشيوخ يجسد عقيدة الأمن القومي المصري في توقيت إقليمي دقيق

أكدت النائبة أمانى فاخر وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن بيان مجلسى النواب والشيوخ يؤكدان أن مصر تتحرك وفق رؤية راسخة تعتبر أمن الخليج امتدادا مباشرا لأمنها القومي، وليس مجرد موقف تضامنى .

وأشارت " فاخر " في بيانها أن هذا الموقفف يعكس إدراكا دقيقا لخطورة المرحلة، حيث تتسع دائرة التهديدات وتزداد احتمالات التصعيد، مؤكدة أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت لتترجم هذه الرؤية إلى فعل سياسى نشط يستهدف ليس فقط التهدئة، بل فرض مسار دبلوماسى ملزم يحقق الاستقرار ويمنع انزلاق المنطقة إلى فوضى أوسع.

وأوضحت وكيل اقتصادية الشيوخ أن البيان يؤكد أن مصر دائما تؤكد أن أي تسوية حقيقية يجب أن تقوم على ضمانات واضحة، تشمل ضبط مصادر التهديد، وتأمين الممرات الحيوية، وإنهاء أنماط الصراع الممتد، بما يحفظ أمن واستقرار الإقليم ويجنب المنطقة سيناريوهات الانفلات غير المحسوب.