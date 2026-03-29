رئيس النواب يحيل حزمة اتفاقيات دولية ومشروعات قوانين للجان المختصة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على إحالة عدد من القرارات الجمهورية والاتفاقيات الدولية المهمة، إلى جانب مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وشملت القرارات الجمهورية؛ الموافقة على اتفاقية استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، بما يعزز دور الدولة في مجال الثروة السمكية، إلى جانب الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي بشأن زيادة رأس مال الصندوق وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار المالي والتعاون الاقتصادي العربي.

وفي السياق التشريعي، أحال المجلس عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من أكثر من عُشر الأعضاء، حيث تقدمت النائبة نشوى الشريف بثلاثة مشروعات قوانين، أولها لتعديل بعض أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وثانيها بشأن تنظيم العمالة المنزلية، وثالثها لتعديل قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم.

كما أحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي، لتعديل بعض أحكام قوانين حماية الآثار والبناء والتصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار ضبط منظومة العمران والحفاظ على التراث.

وقرر المجلس إحالة هذه المشروعات إلى لجان مشتركة تضم لجان القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والسياحة والطيران المدني، والإسكان والإدارة المحلية، والإعلام والثقافة والآثار، لدراستها بشكل متكامل قبل عرضها على الجلسة العامة.