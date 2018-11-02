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ديني

وزير الأوقاف يجتمع بالواعظات لتفعيل دورهن في حملة رسول الإنسانية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:34 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة،وزير الأوقاف صباح الأحد واعظات الأوقاف المعينات والمتطوعات للوقوف على آخر المستجدات في عملهن وتفعيل دورهن في المشاركة في حملة رسول الإنسانية .. حبا في سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لبيان عظمة الرسول والرسالة وكونه رحمة للعالمين.

وأضاف الوزير، أن الحملة لبيان الرحمة وتعرية كل جماعات العنف والتطرف والإرهاب وبيان ضلالها وإضلالها ، وكونها عبئا وحملا ثقيلا على الإسلام والمسلمين ، وبيان أن الإسلام من هذه الجماعات ومن زيفها وزيغها براء.
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