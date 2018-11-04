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أخبار البلد

احتفالية فنية لطلاب الطلائع بقيادة الجيش الثالث الميداني

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:42 ص
صدى البلد
محمد إبراهبم
نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة احتفالية فنية لطلبة الطلائع من مختلف محافظات الجمهورية بقيادة الجيش الثالث الميداني. 

بدأت وقائع الإحتفالية بتنفيذ أوبريت وطنى بعنوان " حكاوى النصر" إشتمل على فقرات غنائية وإستعراضية وطنية قدمها مجموعه من طلاب الإدارة المركزية للطلائع ، والتى جسدت فرحة الشعب المصرى بإنتصارات أكتوبر المجيدة والملاحم البطولية خلال معارك العزة والكرامة.

تأتى تلك الإحتفالات فى إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة لترسيخ قيم الولاء والانتماء وغرس روح الوطنية لدى الطلبة من مختلف الأعمار.

وفى نهاية الإحتفال قام قائد الجيش الثالث الميدانى يرافقه قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتكريم عدد من طلاب الطلائع وعدد من المشاركين فى الاحتفالية. 

حضر الاحتفال رئيس جامعة السويس وعدد من طلاب الجامعات والمدارس بمحافظة السويس.

يأتي ذلك فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.
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