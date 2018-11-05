محمد خيرت: وسائل الاعلام الاجتماعية تعكس الصور الحقيقية للبلدان



وكان الرئيس السيسى قد اكد ان تشكيل لجنة او مجموعة بحثية لبحث تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وأدواتها، ووضع استراتيجية قادرة علي تعظيم الاستفادة من هذة المواقع.





جاء ذلك خلال مشاركة خيرت في جلسة " مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستعبد مستخدميها"، بمنتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.