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أخبار البلد

محمد خيرت: وسائل الاعلام الاجتماعية تعكس الصور الحقيقية للبلدان

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:16 م
محمد خيرت ، مؤسس
محمد خيرت ، مؤسس شوارع مصرية
كتب محمد عبد المنعم
قال محمد خيرت ، مؤسس شوارع مصرية ، ان وسائل الاعلام الاجتماعية طريقة تعكس الصور الحقيقية للبلدان فهي معرض ثقافي.

جاء ذلك خلال مشاركة خيرت في جلسة " مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستعبد مستخدميها"، بمنتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس السيسى قد اكد ان تشكيل لجنة او مجموعة بحثية لبحث تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وأدواتها، ووضع استراتيجية قادرة علي تعظيم الاستفادة من هذة المواقع.

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