نجيب جبرائيل يكشف تفاصيل زيارة الوفد الفرنسي لمسار العائلة المقدسة

كشف المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، تفاصيل زيارة الوفد الفرنسي لمسار العائلة المقدسة، موضحًا أن الرحلة مقررة من حوالي 4 أشهر، وأن الزيارة بدأت الخميس الماضي، وضم الوفد 17 فردًا.



وأَضاف "جبرائيل"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين" مساء الإثنين، أنهم ذهبوا إلى عدة أماكن خلال هذه الأيام، وأنهم سيذهبوا إلى المنيا غدًا، ثم أسيوط، ثم الأقصر.



وقال إن الوفد الفرنسي مبهور بمصر، وصمم على استكمال الرحلة رغم حادث المنيا الإرهابي، مشيرًا إلى أنهم لم يشعروا أنهم أغراب عن مصر، لافتًا إلى أن إحدى أفراد الوفد يهودية الديانة وانبهرت انبهارًا شديدًا.

