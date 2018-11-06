السيسي: لابد من رفع جزئي لقرار حظر السلاح عن الجيش الليبي

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدم قبول أي دور للمليشيات المسلحة في دول النزاعات، لافتًأ إلى أنه لابد من رفع جزئي لقرار حظر السلاح عن الجيش الليبي.



وجدد الرئيس السيسي دعوته لشعوب الدول العربية للحفاظ على استقرار بلادهم.



جاء ذلك وفقًا لأبناء عاجله أفادت بها فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء.



وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل فور ورودها.

