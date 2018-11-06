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Nokia 9 أسطورة بـ 5 كاميرات.. تعرف على المواصفات.. فيديو وصور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:19 م
صدى البلد
كريم جمال
تستعد شركة HMD المالكة لعلامة نوكيا الشهيرة، لطرح هاتف Nokia 9، خلال شهر نوفمبر الجاري، ضمن فئة الهواتف المميزة Flagship، مع شاشة كبيرة بدون حواف، و5 كاميرات أساسية.

يأتى Nokia 9 بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 5.9 بوصة بدقة QHD بتقنية FULL HD مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.

ويمتلك Nokia 9 معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM636 Snapdragon 845 ثمانى النواة بقوة، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 128 جيجابايت بدون إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، ويدون مستشعر بصمات الأصابع التقليدي.


ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا خماسية أساسية بعدسات كارل زيس الشهيرة، مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية مزدوجة.

ويعمل الهاتف بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع microUSB C، مع خاصية الشحن السريع Fast battery charging 9V، والشحن اللاسلكي، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4,150 أمبير.

لم تكشف الشركة عن سعر أو الألوان التى ستطرح بها أيقونتها الأسطورية Nokia 9.
Nokia 9 أسطورة بـ 5 كاميرات.. تعرف على المواصفات.. فيديو وصور
Nokia 9 أسطورة بـ 5 كاميرات.. تعرف على المواصفات.. فيديو وصور
Nokia 9 أسطورة بـ 5 كاميرات.. تعرف على المواصفات.. فيديو وصور
Nokia 9 أسطورة بـ 5 كاميرات.. تعرف على المواصفات.. فيديو وصور
Nokia 9 أسطورة بـ 5 كاميرات.. تعرف على المواصفات.. فيديو وصور
Nokia 9 أسطورة بـ 5 كاميرات.. تعرف على المواصفات.. فيديو وصور
Nokia 9 أسطورة بـ 5 كاميرات.. تعرف على المواصفات.. فيديو وصور
Nokia 9 أسطورة بـ 5 كاميرات.. تعرف على المواصفات.. فيديو وصور
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