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أخبار العالم

شاهد.. احتفالات الديمقراطيين بالفوز في انتخابات الكونجرس بكاليفورنيا

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:24 ص
صورة أرشيفية ـ انتخابات
صورة أرشيفية ـ انتخابات الكونجرس
أحمد النشوقي
احتفل الديمقراطيون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بفوزهم بأعلى نسبة في مقاعد مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.



وكانت قد كشفت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية، النقاب، عن احتفاظ الجمهوريين بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ وفوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وقالت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الجمهوريين يمتلكون الآن 50 مقعدًا في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى مقعد نائب الرئيس؛ وهو ما يضمن لهم غالبية المجلس، مقابل 38 مقعدًا حتى الآن للديمقراطيين، بينما مازلت نتائج 12 مقعدًا لم تعلن حتى الآن.

وخسر الديمقراطيون مقعدين في مجلس الشيوخ بكل من ولايتي إنديانا وداكوتا الشمالية.
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