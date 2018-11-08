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مرأة

تخلصي من تجاعيد البشرة في 20 دقيقة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:44 ص
تجاعيد البشرة
تجاعيد البشرة
هاجر هانئ
تعانى الكثير من السيدات بعد سن الأربعين من مشكلة التجاعيد التي تظهر على الوجه والرقبة بشكل ملحوظ مما يؤثر على نفسية المرأة و يشعرها بكبر السن.

لذلك قدم الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، وصفة بسيطة تساعدك فى التخلص من تجاعيد البشرة و الحصول على بشرة مشدودة و صحية .

المكونات:
نصف كوب من حبوب الرمان
بياض بيضة
ملعقة عسل

طريقة الاستعمال:
قومي بخفق بياض البيضة حتى تحصلي على رغوة خفيفة ثم قومي بإضافة حبوب الرمان بعد هرسها.
ضيفي العسل وقومي بتقليب الخليط حتى تحصلي على خليط متجانس.
ادهني القناع على بشرتك بعد غسلها بالماء الدافئ.
انتظري لمدة 20 دقيقة ثم قومي بغسل بشرتك بالماء البارد.
كرري الوصفة مرتين فى الأسبوع لتحصلي على بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد المزعجة.
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