رئيس وزراء أستراليا يدين حادث الطعن بمدينة ملبورن ويصفه بالإرهابي



وأشاد موريسون- في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية- بشجاعة قوات الشرطة التي هرعت إلى مكان الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة، وبأولئك الأشخاص الذين قاموا بتقديم المساعدة للمصابين.



وقال موريسون، إنه يتم التعامل مع هذا الهجوم على أنه حادث إرهابي، مشيرا إلى أن فريق مكافحة الإرهاب المشترك بقيادة شرطة ولاية "فيكتوريا" الأسترالية بدأ التحقيق في الحادث.



وأضاف موريسون، أنه لن يتم ترهيب الأستراليين أبدا بهذه الهجمات المروعة، قائلا "سنظل نمارس حياتنا ونتمتع بالحريات التي يكرهها الإرهابيون".

وكانت شرطة ولاية "فيكتوريا" الأسترالية قد أعلنت، في وقت سابق، مقتل المشتبه به في حادث الطعن الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

أدان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، العمل الإرهابي الذي وقع، في وقت سابق اليوم الجمعة، بمدينة "ملبورن"، والذي أودى بحياة مواطن أسترالي، واصفا إياه "بالهجوم الشرير والجبان".