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برلمان

برلمانية تشيد بقرار تنظيم مسابقة تجميل المحافظات والأحياء

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:01 ص
النائبة ثريا الشيخ
النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة البيئة والطاقة
القسم السياسي
أشادت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب بإعلان وزارة التنمية المحلية عن مسابقة تجميل المحافظات والأحياء وتحفيزهم للارتقاء بها، مؤكدة ان ذلك سيكون له مردود ايجابي في تحقيق التنمية في كافة الجوانب.

وأضافت الشيخ خلال تصريحات لـ"صدي البلد" انه سيكون هناك منافسات قوية، ينتج عنها نتائج ايجابية تصب في صالح المواطن، مؤكدة على أهمية توفير إمكانيات تساعد علي تحقيق التطور والتنظيم في كافة الجوانب.

وأشارت عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، الي انه اصبح هناك نقص في العمالة المسؤولة عن نظافة الأحياء والمدن، وعربات النظافة فضلا عن ضعف الأجور المادية لهم، ولكن بمشاركة الجميع وخاصة الشباب سيضمن تحقيق نتائج إيجابية.

كان الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، مستشار الوزير للمعرفة، قد أعلن عن بدء التنسيق مع المحافظات للإعلان عن انطلاق مسابقة أفضل "عاصمة محافظة – مدينة – حي – مركز – قرية" على مستوى محافظات الجمهورية، والتى تستهدف تحفيز القيادات والارتقاء بمستوى أداء الإدارة المحلية.
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