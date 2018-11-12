البرلمان يرد على النائبة الكويتية التي أساءت لوزيرة الهجرة

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن العلاقات المصرية الكويتية تاريخية، موضحًا أن الجيش المصري هو من حرّر الكويت من الاحتلال.





واستنكر خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسي»، تصريحات إحدى النائبات الكويتيات، والإساءة إلى الوزيرة المصرية، نبيلة مكرم، مشيرًا إلى أن هذه النائبة تحاول إثارة الفتنة وكلماتها لافتعال بطولة.





وأشار "حسب الله"، إلى أن الشعب الكويتي سيتصدى للنائبة الكويتية التي أساءت للوزيرة نبيلة مكرم، مؤكدًا أن تلك النائبة لديها نقص في المعلومات عن التاريخ الذي يربط مصر والكويت.





وكانت النائبة في مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، عبرت عن غضبها من تصريحات نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، فيما يتعلق بواقعة الاعتداء على مواطنة مصرية بالكويت، والتي أكدت فيها الوزيرة، أن كرامة المواطن المصري خط أحمر، ولكنها تثق في السلطة والقضاء الكويتي.