مؤتمر دولي بـ آداب طنطا لمناقشة دور العلوم الإنسانية في مواجهة التطرف

أعلن الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، عن تنظيم المؤتمر العلمي الدولي للكلية بعنوان "دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في مواجهة قضايا التطرف والإرهاب"، وذلك خلال الفترة من 25-27 فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ؛ تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





وأشار الدكتور خالد الفخراني، والدكتورة بدوية البسيوني، مقررا المؤتمر، إلى أن المؤتمر يناقش عددًا من المحاور وهي القضايا الاجتماعية والنفسية والفكرية وتأثيرها في التطرف والإرهاب، والتقنيات الحديثة والتطرف والإرهاب، ووسائل الإعلام وقضايا التطرف والإرهاب.





وأضاف أنه سيتم مناقشة قضايا التطرف والإرهاب من منظور الأدب واللغة، والإرهاب ومخاطره على السياحة والآثار، والأبعاد الجغرافية والتاريخية للتطرف والإرهاب، والقوانين والتشريعات المحلية والدولية ودورها في مواجهة الإرهاب، والحلول الأمنية لمواجهة تلك القضايا، والخطاب الديني والفتوى في مواجهتهم.