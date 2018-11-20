رضوى رضا تمثل مصر في نهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو



بالإضافة إلى أن نهائي الجائزة الكبرى يعد فرصة جيدة لحصد النقاط لتحسين التصنيف الأولمبي للاعبين، يحصل الفائز بالميدالية الذهبية على ٦٠٠٠ دولار أمريكي، بينما يحصل صاحب الميدالية الفضية على ٣٠٠٠ دولار أمريكي، أما الفائزان الميدالية البرونزية فسينال كل منهما ١٠٠٠ دولار أمريكي.



الجدير بالذكر أن مصر قد توجت في نهائي الجائزة الكبرى ٢٠١٦ بميداليتين فضيتين عن طريق سيف عيسى (-٨٠ كجم)، و هداية ملاك (-٥٧ كجم). كما حصدت هداية ملاك ذهبية نهائي الجائزة الكبرى ٢٠١٥.

تخوض، رضوى رضا، لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو، نهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو G8 المقرر إقامته في الفترة من ٢٢ إلى ٢٣ نوفمبر الجاري في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بالإمارات العربية المتحدة.وتأهلت رضوى رضا لنهائي الجائزة الكبرى بعد وقوعها ضمن أفضل ١٦ لاعبة في التصنيف الأولمبي لميزان -٥٧ كجم. و يقود اللاعبة فنيًا كابتن أسامة السيد و يرافقهم الأستاذ أحمد سلطان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو.وتعد رضوى رضا هي ممثلة مصر الوحيدة في نهائي الجائزة الكبرى، و ذلك بعد إصابة سيف عيسى المصنف الرابع أولمبيًا، خلال منافسات بطولة الجائزة الكبرى بمانشستر والتي حصد فيها الميدالية الفضية. فيما يستمر غياب هداية ملاك، صاحبة برونزية أولمبياد ريو ٢٠١٦، حيث إنها لا تزال في مشوار تحصيل النقاط في ميزان -٦٧ كجم الذي انتقلت للعب فيه العام الماضي.ويقام نهائي الجائزة الكبرى بمشاركة أفضل ١٦ لاعبا في التصنيف الأولمبي لكل وزن من الأوزان الأولمبية ال ٤ للرجال و للسيدات. و أوزان الرجال هي : -٥٨ كجم، و ٦٨ كجم، و ٨٠ كجم، و +٨٠ كجم. و أوزان السيدات هي : -٤٩ كجم، و -٥٧ كجم، و -٦٧ كجم، و +٦٧ كجم.و تعد هذه البطولة المصنفة G8 فرصة كبيرة للاعبين لحصد أكبر عدد من النقاط لتحسين تصنيفهم الأولمبي المؤهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. حيث يحصل صاحب الميدالية الذهبية على ٨٠ نقطة، و الميدالية الفضية على ٤٨ نقطة، و البرونزية على ٢٨.٨ نقطة، و المركز الرابع على ١٧.٢٨ نقطة، و المركز الخامس على ١٢.١٠ نقطة و المركز التاسع على ٨.٤٧ نقطة.