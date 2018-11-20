ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رضوى رضا تمثل مصر في نهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:50 م
صدى البلد
محمد سمير
تخوض، رضوى رضا، لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو، نهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو G8 المقرر إقامته في الفترة من ٢٢ إلى ٢٣ نوفمبر الجاري في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بالإمارات العربية المتحدة.

وتأهلت رضوى رضا لنهائي الجائزة الكبرى بعد وقوعها ضمن أفضل ١٦ لاعبة في التصنيف الأولمبي لميزان -٥٧ كجم. و يقود اللاعبة فنيًا كابتن أسامة السيد و يرافقهم الأستاذ أحمد سلطان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو.

وتعد رضوى رضا هي ممثلة مصر الوحيدة في نهائي الجائزة الكبرى، و ذلك بعد إصابة سيف عيسى المصنف الرابع أولمبيًا، خلال منافسات بطولة الجائزة الكبرى بمانشستر والتي حصد فيها الميدالية الفضية. فيما يستمر غياب هداية ملاك، صاحبة برونزية أولمبياد ريو ٢٠١٦، حيث إنها لا تزال في مشوار تحصيل النقاط في ميزان -٦٧ كجم الذي انتقلت للعب فيه العام الماضي.

ويقام نهائي الجائزة الكبرى بمشاركة أفضل ١٦ لاعبا في التصنيف الأولمبي لكل وزن من الأوزان الأولمبية ال ٤ للرجال و للسيدات. و أوزان الرجال هي : -٥٨ كجم، و ٦٨ كجم، و ٨٠ كجم، و +٨٠ كجم. و أوزان السيدات هي : -٤٩ كجم، و -٥٧ كجم، و -٦٧ كجم، و +٦٧ كجم.

و تعد هذه البطولة المصنفة G8 فرصة كبيرة للاعبين لحصد أكبر عدد من النقاط لتحسين تصنيفهم الأولمبي المؤهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. حيث يحصل صاحب الميدالية الذهبية على ٨٠ نقطة، و الميدالية الفضية على ٤٨ نقطة، و البرونزية على ٢٨.٨ نقطة، و المركز الرابع على ١٧.٢٨ نقطة، و المركز الخامس على ١٢.١٠ نقطة و المركز التاسع على ٨.٤٧ نقطة.

 بالإضافة إلى أن نهائي الجائزة الكبرى يعد فرصة جيدة لحصد النقاط لتحسين التصنيف الأولمبي للاعبين، يحصل الفائز بالميدالية الذهبية على ٦٠٠٠ دولار أمريكي، بينما يحصل صاحب الميدالية الفضية على ٣٠٠٠ دولار أمريكي، أما الفائزان الميدالية البرونزية فسينال كل منهما ١٠٠٠ دولار أمريكي.

الجدير بالذكر أن مصر قد توجت في نهائي الجائزة الكبرى ٢٠١٦ بميداليتين فضيتين عن طريق سيف عيسى (-٨٠ كجم)، و هداية ملاك (-٥٧ كجم). كما حصدت هداية ملاك ذهبية نهائي الجائزة الكبرى ٢٠١٥.
loading...

ترشيحاتنا

استقبال رسمي وشعبي للشيخ محمد بن زايد في الأردن

سعفان يتفقد مشروع الجامعة التكنولوجية بمدينة نصر.. فيديو وصور

قرينة الرئيس تهنئ المسلمين بالمولد النبوي: لا تحقرن من المعروف شيئا

ورقة سر تأهل هولندا على حساب فرنسا إلى نصف نهائي أمم أوروبا

مفاجأة حول مستقبل النني مع أرسنال

مصدر أمني ينفي غلق محطة مترو الأوبرا

بشهادة الكاف.. تتويج الترجي التونسي بدورى أبطال إفريقيا باطل

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

مجلة بريطانية: مصر آمنة للسياح وشواطئها أصبحت بديلا لمنتجعات إسبانيا

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن

في عيد ميلادها الـ39.. 20 صورة تكشف أناقة هند صبري

وزيرة الهجرة تلتقي سفير السعودية بالقاهرة لمتابعة قضية المصري المحكوم عليه بالإعدام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ المنيا يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز ملوي.. صور

رسم بالألوان وكنافة ومشروبات بالمجان أبرز مشاهد احتفالات أهالى الخانكة بالمولد

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن

احتفالا بالمولد.. صلح بين عائلتي زقووق وأولاد فراج بساحل سليم فى أسيوط

في عيد ميلادها الـ39.. 20 صورة تكشف أناقة هند صبري

فيديو

هاني جمال: كان لدي شغف لنحت تمثال مجدي يعقوب.. فيديو
اختبار مبتكر يتنبأ بذكاء الطفل قبل ولادته.. فيديو
الإعلامية لمياء فهمي: انتصرت على السرطان أنا وزوجي بالإرادة.. فيديو
أستاذة أورام تكشف 5 أسباب خطيرة تؤدي للإصابة بالسرطان.. فيديو
في يومه العالمي.. سبل لتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطفل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟