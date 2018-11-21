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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء 21-11-2018.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:23 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم، الأربعاء 21-11-2018.

وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 7.5 جنيه، والبصل 5 جنيهات، والخيار 3 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والفلفل الرومي 4.5 جنيه، والفاصوليا 9 جنيهات.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل البرتقال 4 جنيهات للكيلو، والرمان 8 جنيهات، والموز 8 جنيهات، والجوافة 7 جنيهات.
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