أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء 21-11-2018.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم، الأربعاء 21-11-2018.



وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 7.5 جنيه، والبصل 5 جنيهات، والخيار 3 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والفلفل الرومي 4.5 جنيه، والفاصوليا 9 جنيهات.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل البرتقال 4 جنيهات للكيلو، والرمان 8 جنيهات، والموز 8 جنيهات، والجوافة 7 جنيهات.

