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رياضة

القماش يختار 18 لاعبا لمواجهة ديروط بالقسم الثاني.. اليوم

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:48 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا بقيادة خالد القماش، القائمة التي سيخوض بها مباراة ديروط اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز ب.

وجاءت قائمة المنيا كل من:
محمد حسانين - عبدالكافي رجب ( حراس مرمى) - وليد اوشا - محمد عبد القادر - هادي انور - محمود شعلان - عادل السيوي - محمد شديد - محمود سمير - عادل رجب- محمود تريكة - أشرف انور - طارق ابو النسب - مصطفى الشوبكشي - ابراهيم جلال - محمد سمارة- محمد عبد السميع - كريم حسن.

جدير بالذكر أن فريق المنيا يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 15 نقطة بينما جاء فريق ديروط في المركز السابع برصيد 14 نقطة.
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