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رياضة

مارادونا يهاجم رئيس الأرجنتين بسبب أحداث نهائي ليبرتادوريس

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:05 م
صدى البلد
القسم الرياضي
هاجم الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا مدرب  فريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي، رئيس بلاده ماوريسيو ماكري، بسبب الأحداث المؤسفة، التي سيطرت على أجواء ما قبل مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز، في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، مساء أمس السبت.

وقال مارادونا في تصريحات نقلتها صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية:" تعرض حافلة بوكا جونيورز للإعتداء من بعض مشجعي ريفر بليت! الرئيس خدع الناس لأنه وعد بتغيير الأفكار السلبية لدى الجماهير.

وأضاف:" هناك العديد من المشكلات التي حدثت في عهده، السرقة انتشرت بشكل كبير، لكن ذلك لن يغير أصوات الجماهير في الانتخابات الماضية.

وتابع:" أكره العنف الجماهيري وماوريسيو ماكري لن يهتم بهذا الأمر، لأنه لا ينتمي لهذا الشعب".

وتعرضت حافلة بوكا جونيورز للرشق بالحجارة أثناء توجهها لملعب " المونومنتال" الذي يحتضن إياب نهائي كأس ليبرتاودريس، ما أدى إلى تأجيل المباراة إلى اليوم الأحد، في تمام العاشرة مساءً.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 2/ـ2.
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