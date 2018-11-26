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تعليم

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات أولى ثانوي استجابة لشكاوى الطلاب

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه قرر تكليف قطاع التعليم العام، بتعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الأول ، استجابةً لرأي أبنائنا في الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم الأفاضل.

وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : كلفت السيد رئيس قطاع التعليم العام بتعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بما يضمن أداء امتحان مادة واحدة في اليوم ، مع وجود فواصل مناسبة + تفادي رأس السنة الميلادية والأعياد الدينية.

كما أوضح الوزير أنه أوصى بزيادة الوقت المخصص للامتحانات نظرًا لحداثة التجربة على طلابنا ، الى جانب جدولة الامتحان الأول في نهاية الترم الأول ثم جدولة الامتحان الثاني (للترم الأول) بعد إجازة نصف العام.

وأشار الوزير الى انه لن تضاف نتائج هذه الامتحانات للمجموع التراكمي لدفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ الحالية، مؤكدا ان هناك امتحانين للترم الأول + امتحانين للترم الثاني.

وقال الوزير "دعوني اشرح كيفية احتساب المجموع العام للسنة والذي يحدد النجاح والرسوب":

ترم ١: نتخيل أن الطالب حصل على درجة ٣٠\١٠٠ ثم درجة ٦٥\١٠٠ في الامتحانين. سوف نسجل الأعلى منهما، أي ٦٥\١٠٠ للترم الأول.
ترم ٢: نتخيل أن الطالب حصل على درجة ٢٠\١٠٠ ثم درجة ٤٥\١٠٠ في الامتحانين. سوف نسجل الأعلى منهما، أي ٤٥\١٠٠ للترم الثاني.

والمجموع الكلي: متوسط الدرجتين: (٦٥+٤٥)\٢ = ٥٥\١٠٠ وهذه درجة "نجاح".

وأوضح الوزير أن المثال أعلاه يوضح أن الرسوب في واحد أو أكثر من هذه الفرص لا يفقد الطالب الفرصة الكاملة لإجتياز العام الدراسي. لذلك نأمل أن لا ننزعج من الإمتحان وأن نركز فقط على إكتساب العلم والمعرفة مع ملاحظة عدد فرص التحسين المتاحة في هذا النظام. 

[لاحظ أنه لو حسبنا متوسط الدرجات بدلًا من الدرجة الأعلى في كل ترم لكانت النتيجة مختلفة. في هذه الحالة سيكون درجة الترم الأول ٤٧٫٥ والثاني ٣٢٫٥ والمجوع الكلي ٤٠\١٠٠ أي رسوب!]

وأعلن الوزير أن نماذج الأسئلة الجديدة لا تحتاج وقتًا مثل الإمتحانات القديمة ولذلك أزمنة الامتحانات أقصر عمومًا، ورغم هذا فقد كلفت القطاع بزيادة الأزمنة حتى يتعود الطلاب على النظام الجديد ولتيسير الفترة الإنتقالية من الفكر القديم إلى الجديد.

وقال : سوف نعلن الجدول الجديد يوم الثلاثاء ٢٧ نوفمبر بإذن الله.
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