أسوان تستكمل استعداداتها لانطلاق حملة القضاء على فيروس سى.. صور

استكملت الأجهزة المعنية بمراكز ومدن المحافظة جهودها للاستعداد الجيد لهذه المبادرة والعمل على إنجاح فعالياتها على الوجه الأكمل تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان وذلك من خلال عقد العديد من ندوات التوعية لتعريف المواطنين بأهمية الإقبال على أماكن إجراء الفحوصات الطبية المختلفة بالمواقع المحددة لهذا الغرض سواء كانت الثابتة أو المتنقلة للاطمئنان على الحالة الصحية لأفراد الأسرة فى المرحلة السنية التى تبدأ من 18 سنة، وتستهدف الكشف على المواطنين بجميع أنحاء المحافظة والذين يصل عددهم إلى 981 ألفا و258 نسمة.



وذلك فى إطار استعدادات محافظة أسوان لانطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحملة القومية للقضاء على فيرس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية فى الفترة من أول ديسمبر القادم وحتى نهاية فبراير 2019 ضمن محافظات المرحلة الثانية.



ومن بين ندوات التوعية ما شهدته مدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو من عقد ندوة توعية بالتنسيق مع مديرية الصحة والجهات المختصة، وذلك برئاسة رئيس المدينة العميد طارق لطفى، حيث تم خلال الندوة استعراض جميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ هذه الحملة القومية والتى تساهم فى إجراء الفحوصات الطبية الشاملة مما سيعود بالنفع والخير على كل مواطن يعيش على أرض مصر.



