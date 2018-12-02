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رياضة

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:54 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف
يستضيف فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، اليوم، الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ليفربول وإيفرتون، في تمام السادسة والربع مساءً، على قناة beIN SPORTS HD 2.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 33 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 20 نقطة.
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