الكاميرون ليست الأخيرة .. الكاف يجرد 7 دول إفريقية من تنظيم الكان

عانت العديد من البلدان فى قارة افريقيا من تجريدها نيل شرف استضافة بطولة الأمم الإفريقية "الكان وإسنادها الى دول أخرى على مدار الواحد والثلاثون نسخة الماضية ضمن منافسات العرس الإفريقي.



وأعلن الكاف مؤخرا قرارا الذى تضمن بين طياته سحب تنظيم البطولة الأخيرة فى نسختها رقم 32 عام 2019 من الكاميرون وفتح الباب أمام دول القارة السمراء للترشح والمنافسة على استضافة البطولة وتقدمت دولتي المغرب وجنوب إفريقيا بالملف الخاص بإستضافة الكان.



أما جعل السلطات الكاميرونية تعلن احتجاجها على قرار الاتحاد الأفريقي عبر بيانًا رسميًا، مضمونه أن القرار مثير للدهشة وليس منصفا ويعرض البلاد لخسائر مالية كبيرة بعد الاستثمارات التى تم ضخها وما نتج عنها من منشآت ظاهرة للجميع وقالت إن كرة القدم الأفريقية لا يمكن أن ترتقي إلى مستويات القارات المتقدمة دون احترام المعايير الأخلاقية.



ويرصد صدى البلد تغيير البلد المنظم لكأس أمم إفريقيا عبر التاريخ من قبل الكاف:



فى عام 1988 تم سحب التنظيم من زامبيا وتم إسنادها الى المغرب.

1996 من كينيا الى جنوب إفريقيا.

2000 من زيمبابوي إلى تنظيم مشترك بين غانا ونيجيريا.

2013 من ليبيا إلى جنوب إفريقيا.

2015 من المغرب إلى غينيا الاستوائية.

2017 من جنوب إفريقيا إلى الجابون..

2018 من الكاميرون إلى الدولة المنتظر نيلها شرف استضافة البطولة القارية.