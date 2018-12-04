ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الطائفة الإنجيلية تبدأ تدريب القساوسة على مهارات الكتابة وإدارة الصراع

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:07 م
صدى البلد
سامح سلام
بدأت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم "الثلاثاء"، تدريب القساوسة الإنجيليين الشباب لمدة ثلاثة أيام بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمشاركة 100 قس إنجيلي من مختلف محافظات مصر، حول مهارات الكتابة، وإدارة الصراع.

افتتح اللقاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وقال "إن أهم أهدافنا في مجال بناء الكوادر والقيادات الكنسية هو البناء المعرفي والمهاري لهم في إطار خطة عامة تشمل كافة القسوس في مختلف المحافظات".

ومن المقرر أن يشارك في التدريب نخبة من المتخصصين في مجال مهارات الكتابة الصحفية منهم الدكتورة إيريني ثابت، الأستاذ بكلية الألسن جامعة القاهرة، وأسامة سلامة، رئيس تحرير روزاليوسف سابقًا، وهاني لبيب، رئيس تحرير موقع مبتدا، والدكتورة نائلة عمارة، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، وفي مجال إدارة الصراع الدكتور عادل مدني، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر.
loading...

ترشيحاتنا

شطة يفجر مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للأهلى

رئيس الوزراء يوجه بسرعة إخلاء منطقة سور مجرى العيون للبدء في تطويرها

السترات الصفراء تنتصر على ماكرون وتجبر باريس على التراجع

مصرع شخص وإصابة آخر في سقوط لافتة إعلانية بسبب الطقس بالإسكندرية

الجبلاية تتحفظ ووزير الرياضة يضغط للمنافسة على استضافة أمم أفريقيا 2019

غيابات بالجملة في تشكيل الأهلي قبل لقاء الجونة

منى البرنس.. رئيس قسم إثارة الجدل.. صور

فريد الديب في الاستيلاء على أموال الداخلية: حبيب العادلي لم يأخذ قرشا واحدا

قطر تتحدى أمريكا وتختار دعم إيران رغم العقوبات

6 أسباب تكشف تورط العالم في خسارة محمد صلاح الكرة الذهبية

برلماني: الدولة ستتوقف عن دعم الأندية اعتبارا من 2021

سر العلاقة الناجحة بين الزوجين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 مواقع أثرية مسجلة تراث عالمي في مصر..وأبو مينا مهدد بالخطر..صور

وفاء الكيلانى تتألق بفستان أخضر فى تخاريف ..صور

الصورة الأولى لـ بريانكا شوبرا بالفستان الأبيض

سعر خيالي لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة.. صور

تكلفة غير متوقعة لإطلالة سيرين عبد النور في برنامج ديو المشاهير

فيديو

الشئون الإسلامية: قانون الأحوال الشخصية بحاجة لتعديل جذري .. فيديو
القومية للإنتاج الحربي توضح نوعية الأسلحة الدفاعية التي تنتجها مصر..فيديو
ننشر تفاصيل لقاء الصيادلة مع وزيرة الهجرة حول حظر سفر بعض الأدوية.. فيديو
نصر سالم: مصر الآن أصبحت في قائمة الدول المنتجة للسلاح.. فيديو
طبيب: صبغة الشعر قد تؤدي للوفاة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟