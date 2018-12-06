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الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار مصحوبة بالأمطار والرياح خلال الساعات القادمة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كـريـم الـخـطيب
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الساعات القادمة ذروة عدم الاستقرار في الطقس مصحوبة بالأمطار ونشاط للرياح بالرمال والأتربة والبرودة في الجو خاصة الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

وأضاف «عبد العال» خلال مداخلة هاتفية على قناة «أكسترا نيوز» أن بعد غدٍ الأحد ستنخفض الموجة ونهاية فرص سقوط الأمطار، مشيرة إلى أن الشتاء بدأ مبكرًا هذا العام مثلما بدأ فصل الخريف، محذرا من وجود شبورة مائية في الصباح الباكر.

وحذّر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الصيادين بعدم نزول لعرض البحر سواء الأبيض والأحمر بسبب الاضطراب الكامل في الملاحة البحرية، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة الشتوية، وتوخي أكثر درجات الحذر أثناء القيادة على الطرق والتزام تعليمات المرور بكل دقة.
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الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار مصحوبة بالأمطار والرياح خلال الساعات القادمة
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