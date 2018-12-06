المصري يترقب نتيجة مواجهة الزمالك لتحديد مصير مصطفى يونس

يمنح مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي بقيادة سمير حلبية، الفرصة الأخيرة للمدير الفني مصطفى يونس، وذلك في مباراة الزمالك التي ستقام اليوم باستاد الجيش ببرج العرب المؤجلة من الجولة الحادية عشر بالدوري الممتاز.



وعلى الرغم من أن قرار المجلس بتعيين مصطفى يونس مديرًا فنيًا للفريق لم يمض عليه الكثير من الوقت، إلا أن خسارة الفريق المفاجئة أمام فريق الجزيرة المطروحي وتوديع مسابقة كأس مصر، جعل عدد من الأعضاء يترقبون نتيجة مباراة الزمالك لاتخاذ قرار في استمرار مصطفى يونس على رأس القيادة الفنية للفريق البورسعيدي خلال الفترة المقبلة.



ويأتي فريق المصري في المركز الحادي عشر بترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة من 12 مباراة حيث إنه فاز في 3 مباريات فقط وتعادل في 7 مواجهات وهزم في مواجهتين.