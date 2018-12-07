وزير التجارة التونسي يصل القاهرة لحضور مؤتمر الكوميسا

وصل عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، إلى مطار القاهرة الدولي، منذ قليل،؛ للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، وينعقد بمدينة شرم الشيخ في نسخته الثالثة، تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية".



وقالت مصادر مطلعه بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول وزير التجارة التونسي، عبر استراحة كبار الزوار، مشيرة إلى أنه غادر متوجها إلى شرم الشيخ على متن طائرة مصرية.



ويعقد مؤتمر "إفريقيا 2018"، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، وألفي شخص، من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.